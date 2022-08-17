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Сегодня депутат Госдумы от КБР Адальби Шхагошев провел в Нальчике приём граждан

Сегодня депутат Госдумы от КБР Адальби Шхагошев провел в Нальчике приём граждан

17.08.2022 | 21:44
Сегодня депутат Государственной Думы от Кабардино-Балкарии Адальби Шхагошев провел в Нальчике прием граждан. Организовали его в общественной приемной «Единой России». В основном жителей интересовали вопросы социально-бытовой направленности. Одна семья обратилась по поводу предоставления услуг ЖКХ, другая нуждалась в материальной помощи. Часть вопросов удалось решить прямо в ходе приема. В целом к депутату Госдумы сегодня обратились около 15 человек. По всем вопросам Адальби Шхагошев обещал содействие. Следующий прием граждан законодатель проведет через месяц. https://t.me/vestikbr
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