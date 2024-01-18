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Сегодня 81-я годовщина прорыва блокады Ленинграда

Сегодня 81-я годовщина прорыва блокады Ленинграда

18.01.2024 | 15:39
Сегодня – одна из самых значимых дат Великой Отечественной – 81-я годовщина прорыва блокады Ленинграда. Он стал началом полного освобождения города, написал в своем телеграм-канале Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. «Мы с чувством глубокого уважения и благодарностью вспоминаем имена защитников города, героически и самоотверженно сражавшихся за его освобождение с немецко-фашистскими захватчиками. Среди Героев были и наши доблестные земляки – воины из Кабардино-Балкарии, которыми мы всегда будем гордиться, – добавил Казбек Коков. – Подвиг защитников Ленинграда навсегда останется в памяти многонационального народа России. Вечная память и слава защитникам и жителям города-героя Ленинграда, положившим свои жизни на алтарь Великой Победы», – говорится в публикации.   https://t.me/vestikbr
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