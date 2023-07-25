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Сегодня 81-я годовщина начала битвы за Кавказ

Сегодня 81-я годовщина начала битвы за Кавказ

25.07.2023 | 21:57
Сегодняшний день вошел в историю России как День начала битвы за Кавказ – одного из самых продолжительных сражений Великой Отечественной. Она длилась с 25-го июля 42-го по девятое октября 43-го года. Спустя 81 год те события обрели особый смысл, подчеркнул Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, ведь сегодня наша страна противостоит фашизму, защищая свой народ и жизнь будущих поколений от агрессоров с чуждыми человечеству ценностями. Именно в ходе той эпохальной битвы слова «Ни шагу назад!» стали лозунгом Красной Армии… В середине июля 42-го неприятель двинулся в сторону Сталинграда. Началось и наступление на Северный Кавказ. Это была операция «Эдельвейс», которая закончилась полным разгромом фашистских планов. Защитники страны боролись за каждый населенный пункт. Отстоять территорию удалось благодаря героизму и беспримерному мужеству советских солдат и офицеров. После победы под Сталинградом Красная Армия перешла в наступление. Один за другим освобождали оккупированные немцами города – Нальчик, Владикавказ, Ставрополь, Майкоп… В том сражении участвовали все народы большой многонациональной страны. Низкий поклон защитникам Кавказа, их незабываемому подвигу, светлая память героям этой битвы, сказал Казбек Коков.   https://t.me/vestikbr
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