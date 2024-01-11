Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Сегодня 81 год со дня освобождения КБР от немецко-фашистских захватчиков

Сегодня 81 год со дня освобождения КБР от немецко-фашистских захватчиков

11.01.2024 | 16:15
Врага гнали бойцы 2-й гвардейской стрелковой дивизии (осенью 43-го ей присвоят почетное наименование «Таманская»). Военным помогали местные партизаны. Четвертого января ненавистные оковы сбросил Нальчик, 11-го – и вся республика... Красноармейцы идут по Нальчику под аплодисменты горожан. Так четвертого января 43 года столица Кабардино-Балкарии встречала освободителей. Врага изгнали бойцы 2-й гвардейской стрелковой дивизии, которой спустя полгода присвоили почетное наименование «Таманская». Враги бежали из Нальчика, а следом – из республики. 11-го января Кабардино-Балкария была полностью освобождена... На фронтах Великой Отечественной сражались десятки тысяч сыновей и дочерей Кабардино-Балкарии. Большая часть не вернулась домой. Январь 43-го вошел в историю Великой Отечественной еще и как период, когда оккупантов изгнали со всего Северного Кавказа... Война для гитлеровцев затягивалась. Они столкнулись с острой нехваткой топлива и решили захватить нефтяные месторождения Баку и Грозного. Но этим планам не суждено было сбыться. В эти январские дни жители отдают дань памяти и уважения не только подвигу тех, кто оборонял республику – военнослужащим и партизанам. Вспоминают также о тех, кто вносил вклад в Победу на трудовом фронте. Зачастую это были женщины и дети. Фашистов выдворили с территории, но они успели нанести значительный ущерб. Только в Нальчике уничтожили почти 120 зданий. 11 января для Кабардино-Балкарии – особая дата – день освобождения от захватчиков. Два месяца длилась полная оккупация. Погибли тысячи людей… Благодаря героизму и самоотверженному труду жителей республика стала возрождаться. И вместе со всей огромной страной продолжила ковать Великую Победу.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных