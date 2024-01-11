Сегодня 81 год со дня освобождения КБР от немецко-фашистских захватчиков

Красноармейцы идут по Нальчику под аплодисменты горожан. Так четвертого января 43 года столица Кабардино-Балкарии встречала освободителей. Врага изгнали бойцы 2-й гвардейской стрелковой дивизии, которой спустя полгода присвоили почетное наименование «Таманская».
Враги бежали из Нальчика, а следом – из республики. 11-го января Кабардино-Балкария была полностью освобождена... На фронтах Великой Отечественной сражались десятки тысяч сыновей и дочерей Кабардино-Балкарии. Большая часть не вернулась домой.
Январь 43-го вошел в историю Великой Отечественной еще и как период, когда оккупантов изгнали со всего Северного Кавказа... Война для гитлеровцев затягивалась. Они столкнулись с острой нехваткой топлива и решили захватить нефтяные месторождения Баку и Грозного. Но этим планам не суждено было сбыться.
В эти январские дни жители отдают дань памяти и уважения не только подвигу тех, кто оборонял республику – военнослужащим и партизанам. Вспоминают также о тех, кто вносил вклад в Победу на трудовом фронте. Зачастую это были женщины и дети.
Фашистов выдворили с территории, но они успели нанести значительный ущерб. Только в Нальчике уничтожили почти 120 зданий.
11 января для Кабардино-Балкарии – особая дата – день освобождения от захватчиков. Два месяца длилась полная оккупация. Погибли тысячи людей… Благодаря героизму и самоотверженному труду жителей республика стала возрождаться. И вместе со всей огромной страной продолжила ковать Великую Победу.
