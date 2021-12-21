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Сегодня 80 лет исполнилось народному поэту КБР Ахмату Созаеву

Сегодня 80 лет исполнилось народному поэту КБР Ахмату Созаеву

21.12.2021 | 17:10
В Нальчике в честь юбилея организовали творческий вечер. Состоялся он в Балкарском госдрамтеатре. Обязательные в программе – концертные номера. На сцену выходили популярные в республике солисты и ансамбли. В адрес юбиляра звучали поздравления и добрые пожелания. Приветствие направил Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. К торжеству приурочили экспозицию, посвященную жизни и творчеству Ахмата Созаева. Его первый поэтический сборник - «Вижу солнце» - увидел свет в 1968 году. Всего автор издал около десятка книг. Работал главным редактором на радио, возглавлял книжное издательство и Союз писателей. Народный поэт и заслуженный работник культуры нескольких регионов Северного Кавказа. Ахмат Созаев – человек, который своим трудом внес значительный вклад в культуру Кабардино-Балкарии. А творчеством затронул сердца читателей и слушателей: песни, сложенные на его стихи, получили широкое признание.
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