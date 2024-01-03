Сегодня 125 лет со дня рождения гармонистки Курацы Каширговой

03.01.2024 | 16:21
Музыка сопровождала Курацу Каширгову с самого детства, а родилась она третьего января 1899 года. Первый инструмент получила в подарок от отца, еще будучи ребенком. Она играла на гармони, а возле дома собирались соседи, чтобы послушать. Удж, кафа, исламей… По отзывам знакомые мелодии в исполнении девочки звучали более эмоционально и интересно. В 29-м году ее впервые пригласили выступить на радио. В начале 30-х вошла в состав Кабардино-Балкарского государственного ансамбля песни и пляски. Через годы его назовут «Кабардинка»… С гастролями объездила весь Советский Союз. И везде ее игра вызывала восторг. Кураца Каширгова ушла из жизни в 74-м году, но ее талант, ее мастерство и по сей день являются эталоном для тех, кто играет на национальной гармонике.   https://t.me/vestikbr
