Сегодня 106 лет со дня рождения Зарамука Кардангушева

10.01.2024 | 16:06
Писатель, драматург, этнограф, народный артист Кабардино-Балкарии… Сегодня исполнилось 106 лет со дня рождения Зарамука Кардангушева. Он появился на свет в Псыгансу. После окончания сельской школы учился в Нальчике и Пятигорске, а потом по конкурсу попал в актерскую студию в ГИТИСе. Обучаясь там, написал свою первую пьесу – «Каншоубий и Гуаша_гаг». Именно ею национальный театр республики открыл свой первый сезон в сороковом году. Кардангушев воевал: служил в десантных войсках, был ранен. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны первой степени и медалями. Уже в мирное время продолжил образование в пединституте. Трудился в книжном издательстве. Занялся исследовательской работой. Перевёл на кабардинский труд Шоры Ногмова «История адыхейского народа». Вместе с группой известных ученых работал над академическим изданием «Нарты. Адыгский героический эпос». Долгие годы собирал и систематизировал сказания, пословицы, инструментальные наигрыши и старинные песни. До последних дней Зарамук Кардангушев старался быть полезным своему народу. Все свои усилия, знания и творческий поиск посвящал служению людям. Народный артист Кабардино-Балкарии Зарамук Кардангушев ушел из жизни в 2008-м в возрасте 90 лет. О хранителе адыгского фольклора вспоминают с большой теплотой и посвящают его памяти конкурсы и фестивали.   https://t.me/vestikbr
