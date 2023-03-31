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Сегодня 100 лет исполняется со дня образования первого состава нальчикской милиции

Сегодня 100 лет исполняется со дня образования первого состава нальчикской милиции

31.03.2023 | 09:27
Создали управление 31 марта 23 года и возложили важнейшую задачу – бороться с преступными элементами, защищать граждан от противоправных действий. Столичные милиционеры активно участвовали в битве с фашизмом на фронтах Великой Отечественной и в партизанских отрядах. Значительную структурную реорганизацию в подразделении проводили трижды: в 50-х, 90-х и начале двухтысячных. Сотрудники решали новые и новые задачи, возникающие в ходе борьбы с преступностью. Сегодня УМВД России по Нальчику возглавляет полковник полиции Хачим Шебзухов. Управление оснащено всеми необходимыми техническими средствами и вооружением, а также укомплектовано высокопрофессиональными специалистами.   https://t.me/vestikbr
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