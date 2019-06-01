Сегодня же в Нальчике начал свою работу шестой конгресс Ассоциации молодых урологов России — 2019.06.27





Форум представляет собой научную площадку для начинающих специалистов. Традиционно, конференция состоит из тематических секций, в которых разворачиваются дискуссии. Опытные и авторитетные спикеры – руководители профильных учреждений и кафедр, а также молодые ученые выступают с докладами, лекциями, проводят мастер-классы. Формат встречи позволяет сформировать у нового поколения специалистов передовое научное и клиническое мышление, умение представлять свои навыки и воспринимать профессиональную информацию от старших коллег, отметил президент Ассоциации Рамис Фатихов. Кстати, за два дня до открытия форума, ведущие специалисты из центра провели ряд сложнейших операций в Нальчике. По программе запланированы доклады и обсуждения, основанные на видеоматериалах показательных операций. Конференция будет проходить два дня. Завершится она завтра.