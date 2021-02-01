Сегодня завершается прием заявлений для участия в государственной итоговой аттестации выпускников 11 и 9 классов


Длился он два месяца. За это время школьники должны были определиться, экзамены по каким предметам им необходимы для дальнейшей учебы. Выбрать можно неограниченное количество дисциплин. В этом году в проведении ЕГЭ есть новшества: испытание по математике базового уровня проводиться не будет. Тем, которые собирается поступать в вузы, чтобы получить аттестат, нужно удовлетворительно сдать русский язык, то есть набрать минимум 36 баллов. Если учеба в высшем заведении не входит в планы, сдаются не ЕГЭ, а государственные выпускные экзамены по математике и русскому. Они пройдут в конце мая. Еще одно новшество – изменённый порядок проведения испытания по информатике.
Основной период ЕГЭ в 2021-ом — с 31 мая по 2 июля, в том числе и для выпускников прошлых лет. Итоговые сочинение и изложение — допуск к государственной аттестации для 11-классников — запланированы на середину апреля.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2021.02.01

— УФ-м и Правительствэм и Тхьэмадэ мишустин Михаил 1э зыщ1идза унафэм ипкъ итк1э къэралым и щ1ыналъэхэмм милиардрэ милуанищэрэ хаут1ыпщынущ лышх …

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2021.02.01

— Коронавирусдан ауругъанла азая барадыла

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2021.02.01

— В республике продолжается массовая вакцинация от COVID-19

Подробнее