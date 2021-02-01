Сегодня завершается прием заявлений для участия в государственной итоговой аттестации выпускников 11 и 9 классов





Длился он два месяца. За это время школьники должны были определиться, экзамены по каким предметам им необходимы для дальнейшей учебы. Выбрать можно неограниченное количество дисциплин. В этом году в проведении ЕГЭ есть новшества: испытание по математике базового уровня проводиться не будет. Тем, которые собирается поступать в вузы, чтобы получить аттестат, нужно удовлетворительно сдать русский язык, то есть набрать минимум 36 баллов. Если учеба в высшем заведении не входит в планы, сдаются не ЕГЭ, а государственные выпускные экзамены по математике и русскому. Они пройдут в конце мая. Еще одно новшество – изменённый порядок проведения испытания по информатике.

Основной период ЕГЭ в 2021-ом — с 31 мая по 2 июля, в том числе и для выпускников прошлых лет. Итоговые сочинение и изложение — допуск к государственной аттестации для 11-классников — запланированы на середину апреля.