Сегодня заслуженному деятелю искусств России Руслану Фирову исполнилось бы 70 лет





Сегодня исполнилось бы 70 лет Руслану Фирову. Актер и режиссер, государственный деятель, человек, который внес весомый вклад в искусство Кабардино-Балкарии. Яркий, талантливый, многогранный — Руслан Фиров сыграл в кино много запоминающихся ролей. «Лакумы по-чегемски», «По следам Карабаира», «Кольцо старого шейха», «Вершины не спят». Еще будучи студентом актерского факультета Щукинского театрального училища, параллельно учился на режиссера. Актер, режиссер, телеведущий, а уже после – художественный руководитель Кабардинского госдрамтеатра им. Али Шогенцукова. Несколько лет Руслан Фиров возглавлял и ГТРК «Кабардино-Балкария». Умел совмещать практически несовместимые вещи – творчество и госслужбу. В разные годы был министром культуры и курортов, вице-премьером. Но основным призванием и отдушиной для Руслана Фирова всегда был театр. Поставил признанные публикой и критиками спектакли «Кукарача», «Белые флаги», «Продавец дождя». Одна из последних работ – «Орел и орлица» – была удостоена премии правительства России. И хотя сам он принадлежал к старшему поколению театральных деятелей, хорошо понимал, что будущее – все же за молодыми. Зная, что серьезно болел, он старался успеть как можно больше, вспоминают сегодня коллеги. В эти дни в Кабардинском театре идут спектакли «Сила любви» и «Дикарь». Коллеги говорят, что это и есть лучшая память о человеке, который где бы ни работал, где бы ни находился, всегда возвращался на любимую сцену. На афишах по-прежнему значится — «режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств России Руслан Фиров».