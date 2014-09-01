Сегодня вышел в свет объединенный выпуск газет, которые издают на черкесском языке





Сегодня вышел в свет объединенный выпуск около десятка газет, которые издают на языке черкесов. Посвятили его Дню памяти адыгов – жертв Кавказской войны. Номер одновременно получат жители Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Краснодарского края, а также представители адыгской диаспоры в Турции. В издание включили развернутые материалы о Кавказской войне и ее последствиях, а также статьи о достижениях наших современников. Объединенный номер состоит из восьми полос вместо традиционных четырех. Подписчикам его доставят по адресам, а часть тиража журналисты предложили участникам акций памяти. Отмечу, что в таком формате газета впервые вышла 32 года назад по инициативе коллектива «Адыгэ псалъэ».