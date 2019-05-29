Сегодня выпускники Кабардино-Балкарии сдавали ЕГЭ по одному из двух обязательных предметов – математике. — 2019.05.29

В нынешнем году итоговый госэкзамен проходил по новым правилам. Школьники должны были выбрать базовый или профильный уровень предмета. Минимальный порог составил 27 баллов. В случае получения неудовлетворительного результата или пропуска по уважительной причине, разрешается пересдача в резервный день 24 июня. Итоги сегодняшней аттестации станут известны до 12 июня.

Все аудитории, в соответствии с требованиями, были оборудованы видеокамерами. За ходом итоговой аттестации по всей республике наблюдали сотрудники ситуационно-информационного центра.