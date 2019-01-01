Сегодня Всероссийский день правовой помощи детям. — 2019.11.20

В Нальчике одной из площадок проведения бесплатной юридической консультации стала Национальная библиотека имени Мальбахова.

Все желающие могли обратиться к представителям адвокатской палаты, прокуратуры, республиканское Управления Минюста России и социальных служб. Вопросы в основном были связаны с имущественными спорами, оформлением опекунства, стипендии, защитой прав детей. Как отмечают эксперты, в период проведения таких акций все больше людей обращаются в Публичный центр Правовой Информации, чтобы получить юридическую помощь одновременно у пяти-шести профильных специалистов. Напомню, сегодня в Кабардино-Балкарии действуют несколько таких площадок. Их адреса размещены на официальном сайте Управления Минюста по КБР. Кроме того, можно позвонить на «прямую» линию «Единого социального телефона» Минтруда и соцзащиты республики.