Сегодня Всемирный День ТВ. — 2019.11.21

История телевидения в Кабардино-Балкарии начинает свой отсчет с далёкого 55-го.

Тогда это был первый телецентр на Северном Кавказе и девятый во всем Советском Союзе. Спустя чуть больше 10-ти лет заработала и новая телевышка, высотой в 200 метров. Сегодня ГТРК «Кабардино-Балкария» – главный телеканал республики. Творческий коллектив, современная материально-техническая база… С 2014-го мы вещаем в цифровом формате в составе первого мультиплекса. Ежедневно работаем на «Россия-1» и «Россия-24». Информационные выпуски и тематические передачи выходят на трех государственных языках. История, традиции, культура народов республики… Программы уже завоевали своих зрителей, в том числе за рубежом. Наш сайт посещают пользователи в десятках стран мира, есть и своя страница в Инстаграм. Эфир готовят специалисты самых разных профилей: редакторы, корреспонденты, продюсеры, операторы, режиссеры и звукорежиссеры, осветители, инженеры и водители. Всех, кого вы видите на экране, и кто остаётся за кадром, и особенно тех, кто стоял у истоков республиканского телевидения ГТРК «Кабардино-Балкария» поздравляет с профессиональным праздником.