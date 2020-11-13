Сегодня – Всемирный день доброты





Официально эта дата учреждена ровно 20 лет назад. 13 ноября выбрано не случайно: в этот день в 1998 году в Токио открылась первая конференция Всемирного движения доброты. Сама организация создана в Японии и собирает под свои знамёна единомышленников из разных стран – волонтёров и добровольцев, которые из года в год неустанно своими делами вдохновляют людей на совершение добрых дел. Есть даже особая декларация, которая провозглашает фундаментальную важность простой человеческой доброты как основного условия осмысленной жизни. Множество людей по всему миру объединяются на просторах интернета, чтобы созидать более открытый и полный сочувствия мир. К слову, психологи утверждают, что добрые поступки полезны для здоровья.