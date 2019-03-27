Сегодня временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков поздравил работников театра с их Международным днем. — 2019.03.27

Этот праздник объединяет не только профессиональных актёров и всех, кто связал свою жизнь с этим видом искусства, но и многочисленных зрителей. «Наша республика имеет богатые театральные традиции, гордится известными мастерами сцены. Обладая высоким творческим потенциалом, наши театры вносят весомый вклад в воспитание эстетических и нравственных ценностей, духовности, человеколюбия и патриотизма», — отметил руководитель региона. «Нынешний год объявлен в России Годом театра. Уверен, он найдёт яркое отражение в культурной жизни Кабардино-Балкарии, ознаменуется новыми экспериментами в этой области и высокохудожественными постановками», — сказал Казбек Коков. Временно исполняющий обязанности Главы КБР поблагодарил работников театра за преданность профессии и важную подвижническую деятельность, пожелал им доброго здоровья и благополучия, творческих успехов и вдохновения.