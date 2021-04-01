В Нальчике «волонтеры культуры» высадили гортензии возле памятника Али Шогенцукову

Акция по благоустройству исторических и памятных мест республики продолжается. Сегодня «волонтеры культуры» отправились в Кабардинский театр им.Али Шогенцукова. Перед началом – экскурсия по холлам и зрительному залу. Активистам рассказали о людях, которые составляют славу республиканской и российской сцены. После добровольцы принялись за дело – стали высаживать гортензии возле памятника поэту, чье имя носит театр. Напомню, что эта акция – всероссийская, и присоединиться может каждый. Нужно зарегистрироваться на портале добро.ру и подать заявку. Завершат намеченное 25-го апреля.