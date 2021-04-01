Сегодня во всех российских школах начнут записывать детей в первый класс





В этом году ввели новый порядок, который разработали в федеральном министерстве просвещения. Зачислять первоклассников будут в два этапа. Сначала школы примут ребят, которые живут на территории, закрепленной за учебными заведениями. В этом же потоке – дети, у которых есть преимущественные права при зачислении.

Первая ступень завершится 30-го июня. В следующие три дня родителям сообщат, что ребенка приняли. Шестого июля начнется еще один этап, и продлится он, пока вакантные места не заполнят. До пятого сентября все первоклассники должны быть распределены по школам. Отмечу, что льгот для многодетных и малообеспеченных при приеме в первый класс нет. Однако с этого года учтут пожелание родителей, которые хотят определить ребенка в ту же школу, где учатся старшие дети, даже если нарушается территориальный принцип.

Ребята, которые впервые отправятся в школу, перед началом занятий пройдут психолого-педагогическое обследование: специалисты определят, насколько каждый ребенок подготовлен к усвоению знаний. В региональном Минпросвещении сообщили, что в новом учебном году в первый класс пойдут 12 с половиной тысяч детей.