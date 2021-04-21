Сегодня Владимир Путин выступит с ежегодным Посланием Федеральному собранию





Сегодня Владимир Путин выступит с ежегодным Посланием Федеральному собранию. Это программный документ. В нем глава государства определяет основные направления внутренней и внешней политики, а также ключевые проблемы и способы их решить. Послание включает политические, экономические, идеологические постулаты, а также конкретные предложения по законотворческой работе Совета Федерации и Государственной Думы. После оглашения Послания президент выпускает перечень поручений. Палаты Федерального Собрания обычно принимают специальные постановления, которые направлены на реализацию поставленных задач. Владимир Путин впервые обратился к Федеральному собранию восьмого июля 2000 года. Обычно Послание длится около часа, однако в 2018-м оно стало самым продолжительным за всю историю и по времени приблизилось к двум часам. Телеканал «Россия» будет транслировать ежегодную речь президента. Начало – сегодня в полдень.