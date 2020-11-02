Сегодня вечером в Нальчике будут названы имена финалистов Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-регион»





Жюри отсмотрело около шестисот работ. Материалы представлены в двадцати одной номинации. Самые популярные в этом году – категории «Документальный фильм» и «Репортер». В судейской группе — телеведущие, журналисты, профессионалы медиаиндустрии. Для участников и гостей конкурса организована учебная программа: тренинги, семинары, круглые столы. Журналисты обсуждают злободневные вопросы: телевидение в эпоху соцсетей, работа в условиях пандемии и многие другие. Также в рамках форума состоится закрытый показ фильма «Доктор Лиза». Модератором обсуждения станет теле- и кинопродюсер Александр Олейников. Заключительный этап и церемонию награждения победителей планируется провести в Калуге в конце ноября.