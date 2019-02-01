Сегодня в здании Федерации профсоюзов состоялось вручение юбилейных медалей ветеранам Афганистана, проживающим в Нальчике — 2019.02.22





В этом месяце исполнилось ровно 30 лет с момента полного вывода советских войск с территории соседнего государства. Церемонию награждения участников тех событий сегодня провёл председатель республиканского Союза ветеранов Афганистана Тимур Тхагалегов.

По последним подсчетам армия СССР в этом военном конфликте потеряла 14 тысяч человек. Ранения разной степени получили более пятидесяти_пяти тысяч. Памятные награды и медали – это лишь небольшая дань уважения воинам-интернационалистам, защищавшим интересы страны, отметили собравшиеся.