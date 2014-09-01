Сегодня в Тереке у вечного огня прошел траурный митинг





Сегодня в Тереке у Вечного огня прошел траурный митинг. Его посвятили красноармейцу, который погиб на Курпских высотах в августе 42-го.

Останки героя нашли поисковики: в апреле этого года представители отрядов «Кавказский рубеж» из Кабардино-Балкарии и «Поиск» из Северной Осетии исследовали территорию недалеко от Нижнего Курпа. Тогда же поблизости обнаружили каску и фляжку, на которой были имя и фамилия – Михаил Черемушкин. Изучив военные архивы, активисты установили, что это красноармеец 1914 года рождения, старший сержант. На фронт его призвали в Староахтубинске Сталинградской области. Сегодня в торжественной обстановке останки героя передали представителям администрации муниципалитета. Почти восемь десятилетий защитник Родины Михаил Черемушкин считался пропавшим без вести. Теперь он обретет вечный покой на родной земле.