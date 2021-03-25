Сегодня в стране отмечают «День работника культуры»

Сегодня профессиональный праздник отмечают создатели и хранители культурных ценностей – сотрудники музеев, библиотек, музыкальных и художественных школ, артисты, режиссеры и певцы, сотрудники Домов культуры. В КБР в рамках нацпроекта «Культура» продолжаются ремонт старых и строительство новых ДК. В Псычохе специалисты местного ДК приступили к работе после основательного ремонта помещений. Их восстановили за полгода, и теперь больше 120-ти детей возобновили здесь занятия вокалом и танцами под руководством наставников. В Нарткале восстановили библиотеку семейного чтения. В 2020-ом капитально отремонтировали детские школы искусств в Терском, Майском, Прохладненском, Эльбрусском и Урванском районе. Обновили учреждение допобразования в Баксане. А в столице республики восстановили сразу две музыкальные школы и завершили капитальный ремонт Национального музея Кабардино-Балкарии. Заканчивают ремонт и в Балкарском госдрамтеатре.

Ну а театральные коллективы республики продолжают радовать новыми постановками. В Государственном музыкальном сегодня – второй день премьеры «Травиаты» Джузеппе Верди. Впервые ее поставили в Нальчике ровно полвека назад. Теперь зрители Кабардино-Балкарии вновь могут увидеть оперу, которая входит в тройку самых популярных в мире.