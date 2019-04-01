Сегодня в школах республики стартовали всероссийские проверочные работы — 2019.04.02





В этом году для учащихся четвертых, пятых и шестых классов они обязательные, а в седьмых и одиннадцатых – проводятся по решению образовательного учреждения. Цель — выявить пробелы в освоении программы. Четвероклассники написали контрольные по русскому языку, математике и окружающему миру. У пятиклассников помимо основных предметов была биология и история. В шестом классе добавились обществознание и география. Работу по иностранному языку в 7-м разделили на письменную и устную части. Для выпускников такой срез знаний охватывает шесть предметов. Причем, если ученик решил сдавать один из них как ЕГЭ по выбору, всероссийскую проверочную он может уже не писать.