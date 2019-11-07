Сегодня в российский прокат выходит фильм режиссера из Кабардино-Балкарии Андзора Емкужа «Невиновен». — 2019.11.07

А накануне состоялся закрытый показ в столице республики.

Картину сняли на киностудии «Кавказ-фильм», открытой в Нальчике в 2016-м. «Невиновен» рассказывает о бывшем сотруднике спецслужб, который приезжает в Москву, чтобы найти виновного в убийстве своего племянника… Как признается сам режиссер, главный посыл его работы: человек в любой ситуации должен оставаться человеком, и выбор есть всегда.

Картину увидят жители регионов Северного Кавказа, Москвы, Санкт-Петербурга и еще нескольких крупных городов страны. Добавлю, что лента уже стала призером нескольких кинофестивалей.