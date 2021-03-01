Сегодня в российских регионах, а также ряде зарубежных стран, проходит широкомасштабная образовательная акция – диктант на языке адыгов





Организует его Международная черкесская ассоциация. Проводится он на кабардино-черкесском и адыгейском литературных языках. Принять участие могут все желающие, независимо от места жительства и возраста. Проходит он очно и онлайн, причем оба формата стартуют одновременно в 15 часов.

Акцию посвятили Дню черкесского языка и письменности, который отметят в это воскресенье. В Нальчике основными площадками стали два университета – КБГУ и Аграрный, а также Национальная библиотека. Лучшие работы будут отмечены грамотами и призами.