Сегодня в России вступили в силу сразу несколько законов и нововведений — 2019.10.01





Касаются они самых разных сфер жизни – от правил начисления НДС до повышения зарплат бюджетников. Персонал детсадов, соцработники, бухгалтеры, юристы, а также военные и силовики с первого октября будут получать на 4 целых три десятых процента больше. Фрукты и ягоды должны подешеветь, поскольку ставка НДС на них снижена в два раза. А вот налог на пальмовое масло вдвое повышен. Получить кредит при скромной зарплате станет сложнее: теперь банки будут высчитывать показатель предельной долговой нагрузки граждан. И если ежемесячный платеж окажется слишком высоким по отношению к доходу, в займе могут отказать. Зато перевести деньги станет легче и дешевле. К системе быстрых платежей подключатся все банки, при этом комиссию за переводы Центробанк ограничил. Запросить справку об инвалидности или подать заявление на медико-социальную экспертизу теперь можно на портале госуслуг. Электронные полисы ОСАГО приравнены к бумажным, а ДТП можно оформить по европротоколу без вызова автоинспекторов не только в столице, но и на территории всей страны. И сегодня же вступил в силу запрет жарить шашлыки и курить на балконах и лоджиях.