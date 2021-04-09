Сегодня в России стартовал «Цифровой диктант»





Сегодня в России стартовал «Цифровой диктант». Это ежегодная акция, в которой участники проверяют свои знания компьютерных и интернет-технологий. Чтобы студенты могли пообщаться с жителями других уголков страны, которые также интересуются «цифрой», очную встречу организовали в Аграрном университете. И подключились к телемосту: в прямой эфир вышли специалисты Российской ассоциации электронных коммуникаций и представители всех регионов. От Кабардино-Балкарии выступал министр цифрового развития Ислам Ашхотов. Сам цифровой диктант организовали в формате тестов. Вопросов около полусотни. Участники должны выбрать правильный ответ из четырех вариантов. Подключиться могут все желающие от семи лет и старше.