Сегодня в России памятная дата — день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады





И в Нальчике прошла акция под названием «Блокадный хлеб». 125 граммов. Именно такая ежедневная норма выдачи хлеба на одного человека была установлена в военное время. Сегодня в столице Кабардино-Балкарии организаторы акции раздали более ста пятидесяти символических пайков. Участие приняли представители Молодежного многофункционального центра республики, движения «Волонтеры победы», Управления Росгвардии по КБР, «Союза женщин России», «Юнармии» и кадетских школ.

Собравшимся показали ролики, посвященные этой дате, а также документальную хронику тех лет. Акция призвана напомнить о трагедии города, находившегося 872 дня в блокадном кольце, о мужестве, стойкости и подвиге жителей осажденного Ленинграда. Также по традиции в этот день по всей стране проводятся «Уроки мужества» и Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб».