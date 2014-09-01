Сегодня в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом





Сегодня в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата появилась в календаре после трагических событий в Северной Осетии. Начало сентября 2004-го навсегда запомнится чудовищным терактом в первой школе Беслана. Тогда боевики взяли в заложники взрослых и детей. В результате погибли свыше 300 человек, из них больше половины – школьники. В 2005-м был учрежден День солидарности в борьбе с терроризмом. Третьего сентября по всей стране обычно проходят митинги и другие массовые встречи представителей общественности. Но последние два года из-за коронавируса акции памяти организуют в онлайн-формате.