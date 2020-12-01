Сегодня в России отмечается памятная дата — День Героев Отечества. В связи с этим Глава КБР поздравил жителей республики с этим праздником.



Мы отдаем дань памяти нашим героическим предкам, беззаветно служившим своей Родине, чествуем ныне живущих, отважных, мужественных людей, совершивших выдающиеся поступки во имя родного Отечества, во имя высших человеческих ценностей, мира и благополучия граждан нашей страны. Подвиги героев всегда будут служить примером любви к Родине и нравственным ориентиром для наших детей и будущих поколений, говорится в поздравлении Казбека Кокова.