Сегодня в России отмечается День местного самоуправления. Глава КБР Казбек Коков поздравил представителей муниципалитетов с этим праздником

На муниципальном уровне решаются насУщные вопросы, напрямую влияющие на качество жизни граждан, обеспечивается жизнедеятельность населенных пунктов, оказываются услуги населению. Их решение требует от муниципальных работников высокого уровня профессионализма и ответственного отношения к делу, отметил руководитель Кабардино-Балкарии. В нашей республике созданА необходимая для развития местного самоуправления законодательная база, налажена эффективная система взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной власти. Сегодня в складывающейся непростой ситуации органы местного самоуправления республики в тесном взаимодействии с органами госвласти работают профессионально и делают всё возможное для противодействия возникшей угрозе, подчеркнул Казбек Коков и выразил уверенность, что и впредь, защищая интересы граждан, представители этой сферы будут трудиться с полной самоотдачей для улучшения качества жизни людей и обеспечения общественно-политической стабильности в Кабардино-Балкарии.