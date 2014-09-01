Сегодня в России начались выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и представительных органов местного самоуправления





В Кабардино-Балкарии право отдать свой голос имеют больше пятисот тридцати девяти тысяч жителей. С восьми утра они уже начали подходить на избирательные участки. Обязательные для всех требования – надеть маску и соблюдать социальную дистанцию. На входе измерят температуру, предложат антисептик и персональные канцелярские принадлежности.

Если говорить о выборах в нижнюю палату российского парламента, гражданам выдадут бюллетени для голосования по федеральному и одномандатному избирательным округам. Помимо этого, в Кабардино-Балкарии проведут 122 кампании по выборам депутатов городских и сельских Советов местного самоуправления. Прийти на участок и проголосовать можно в течение трех дней – 17-го, 18-го и 19-го сентября.