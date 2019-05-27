Сегодня в России – День библиотек. — 2019.05.27

Профессиональный праздник сотрудники отмечают, как правило, на работе.

Сейчас в книгохранилищах страны идут большие преобразования. По нац_проекту «Культура» они должны стать настоящими интеллектуальными центрами – со скоростным интернетом, доступом к национальным электронным ресурсам и уникальным изданиям. Только в Кабардино-Балкарии планируется оцифровать 10 тысяч редких книг. В городской библиотеке Нальчика новшеств ждут с нетерпением, но переживают о будущем традиционной книги.

Беспокойство Людмилы Машуковой понятно. В библиотечной системе она работает уже полвека и книга для нее – живая, как, впрочем, и для большинства ее коллег. Конечно, главное — не носитель, говорят специалисты. Он может быть и бумажным, и электронным. Куда важнее, чтобы книга оставалась другом и проводником в стремительном информационном потоке современности.