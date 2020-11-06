Сегодня в республике вспоминают известного певца – заслуженного артиста России Исмаила Жанатаева

Со дня его рождения исполнилось 80 лет.Исмаил Жанатаев – уроженец Кенделена. Петь начал в раннем детстве. В школьные годы играл в оркестре на трубе. Освоил также струнные инструменты. Выступал и как солист хора. Окончил музыкальное училище в Нальчике, а затем Тбилисскую консерваторию. Стал работать в Музыкальном театре Кабардино-Балкарии. Эта роль принесла молодому вокалисту заслуженный успех. Жанатаев участвовал также в опереттах, выступал с концертами. Был удостоен Государственной премии республики. Артист ушел из жизни в 2007-м, но поклонники до сих пор хранят в памяти его песни и работы в театре.