Сегодня в республиканском военкомате состоится отправка первой группы новобранцев весеннего призыва — 2019.04.18





В первом потоке — 25 «срочников». Как разъяснили в республиканском военкомате, они будут проходить службу в одной из частей Росгвардии в подмосковной Балашихе. В весенний призыв отобраны подготовленные ребята. Большинство из них- с высшим образованием. Некоторые прошли подготовку в автошколах ДОСААФ. Перед отправкой в части молодые люди получают форму, персональные банковские карты и несессер со всем необходимым. Новобранцы из КБР будут проходить службу как на европейской территории страны, так и на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке. Всего наша республика планирует отправить этой весной в различные рода войск около пятисот призывников.