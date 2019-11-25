Сегодня в республиканском управлении Роспотребнадзора начинает работать «горячая линия» по профилактике ВИЧ — 2019.11.25



Все желающие могут получить консультации по вопросам иммунодефицита человека. Акция — ежегодная. Проводится она в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДОМ. Как отмечают в ведомстве, ситуация по заболеваемости в республике остается нестабильной. На учете состоят больше 1700 заболевших, 210 из которых выявлены в этом году. Работать «горячая линия» будет до 1 декабря. Номера телефонов сейчас на экране.

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Радио КБР 15.00 kab — 2019.11.25

— КъБ-м и Праламентым зэ1у1щэ щек1уэк1ащ медицинэ страхованиямк1э фондым 2020 21,22 гъэхэм и бюджетым теухуауэ.

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Радио КБР 15.00 bal — 2019.11.25

— КъМ-ны параламентинде медицина страхования фондну бюджетин сюзгендиле.

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Радио КБР 15.00 rus — 2019.11.25

— В горах КБР прошли учения военных разведчиков.

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