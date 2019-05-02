Сегодня в республиканском парламенте обсуждали отчет об исполнении бюджета КБР за прошлый год — 2019.05.22





В публичных слушаниях приняли участие члены правительства, руководитель контрольно- счетной палаты, представители общественных организаций… Как было отмечено на заседании, в республике за отчетный период наблюдался незначительный рост валового регионального продукта по отношению к 2017 году и составил более ста сорока миллиардов рублей.

Говоря о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования, руководитель ведомства отметила что, доходная статья в 18-ом году составила более восьми миллионов рублей. Основную часть поступлений обеспечили межбюджетные трансферты и неналоговые доходы. Всего же в прошлом году деятельность в системе обязательного медицинского страхования осуществляли 62 организации.