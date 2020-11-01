Сегодня в республиканском агропромышленном колледже торжественно открыли пять новых производственных мастерских





Удалось это благодаря победе учебного заведения из Старого Черека в федеральном конкурсе «Молодые профессионалы». На средства гранта приобрели современное оборудование для пяти производственных площадок, в том числе грузовики, автогрейдеры, бульдозеры. В будущем студенты будут осваивать управление таким транспортом. На открытие пригласили работников Минпросвещения Кабардино-Балкарии и администрации Урванского района. Гости ознакомились с возможностями новой техники, пообщались с преподавателями и учащимися. После в агропрышленном колледже провели заседание оргкомитета по подготовке четвертого регионального чемпионата «Абилимпикс», который состоится уже на следующей неделе.