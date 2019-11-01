Сегодня в рамках региональной недели депутат Госдумы Заур Геккиев встретился с активистами «Единой России» в Черекском районе — 2019.11.26





Основные темы обсуждения – реализация партийных и национальных проектов. В 2019-ом в инфраструктуру Черекского района вложено более 400 млн. рублей, отметил первый зам. главы администрации Артур Глашев. В самом высокогорном населенном пункте – Безенги – капитально отремонтировали ДК, в соседнем Кара-Суу в рамках государственно-частного партнерства достраивают новый. В Аушигере, Бабугенте и Зарагиже благоустроены дворовые территории. В Кашхатау возводится физкультурно-оздоровительный комплекс. Участники встречи также задали ряд вопросов, связанных с развитием муниципалитета. Заур Геккиев отметил необходимость тщательной подготовки проектно-сметной документации для более активного участия Черекского района в различных программах.