Сегодня в Пятигорске КБР Казбек Коков встретился с полпредом Президента России в СКФО Юрием Чайкой





Обсуждались итоги прошлого года и планы развития субъекта в 2021-м. Речь шла о реализации нацпроектов и госпрограмм. В 2020-м республика вошла в число регионов «зеленой зоны» – со стопроцентным достижением результатов по основным показателям. Отмечена важность модернизации в республике системы здравоохранения и, в частности, её первичного звена. На встрече обсудили и перспективы создания в КБР нового онкологического центра. Сейчас прорабатывается возможность включения финансирования его строительства в федеральную адресную программу. Касаясь санитарно-эпидемиологической ситуации, Казбек Коков отметил, что создан необходимый запас коечного фонда, в госпиталях нет недостатка в оборудовании и медпрепаратах. Особое внимание уделяется лекарственному обеспечению амбулаторных пациентов с коронавирусом.