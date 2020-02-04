В Нальчике прошла акция к Всемирному дню борьбы против рака





Сегодня в первой городской больнице Нальчика организовали День открытых дверей. Акцию приурочили к Всемирному дню борьбы против рака. Врачи-онкологи разных профилей принимали всех желающих пройти бесплатный осмотр и получить консультацию. По словам специалистов, в борьбе с этим серьезным заболеванием самое действенное оружие – профилактика: чем раньше обнаружили опухоль, тем успешнее проходит лечение. Тем более что в вопросах диагностирования медики республики в последние годы шагнули далеко вперед.

В рамках акции «Скажи раку нет!» врачи-онкологи больницы осмотрели и проконсультировали около 50-ти пациентов.