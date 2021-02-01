Сегодня в парламенте Кабардино-Балкарии говорили о том, как в республике организовано горячее питание младших школьников





По федеральному закону учеников с первого по четвертый класс должны минимум раз в день кормить в школах горячей едой. Руководитель профильного ведомства Кабардино-Балкарии Анзор Езаов сообщил, что в нынешнем учебном году на эти цели направят почти полмиллиарда рублей.

Образовательное ведомство вместе с другими госструктурами постоянно следит за качеством питания детей, добавил Езаов. В этом учебном году провели 25 внеплановых проверок. В итоге составили полтора десятка протоколов об административных правонарушениях. Касаются они, в основном, оснащения столовых. Министр также сообщил, что специализированное лечебное или диетическое питание сегодня в республике получают больше 350 младших школьников.