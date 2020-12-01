Сегодня в Общественной палате Кабардино-Балкарии вручили паспорта юным жителям республики





Церемония в честь Дня Конституции, который в России отметят уже завтра, в палате стала традиционной. Главный документ гражданина страны получили шесть молодых людей. Паспорта передали жители Кабардино-Балкарии, которые внесли существенный вклад в ее развитие. Гостям также напомнили об истории принятия Конституции, о значении главных символов государства – гербА, гимна и флага. Шла речь и о любви к Родине – большой и малой.

Когда встреча завершилась, все участники решили сделать коллективное фото на память.