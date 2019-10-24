Сегодня в новостных лентах появилось сообщение о происшествии на улице Профсоюзной в Нальчике. — 2019.10.24

Камеры видеонаблюдения зафиксировали поножовщину. Мужчина ударил водителя маршрутки и ранил его в челюсть.

Инцидент произошел накануне утром. 39-летний пострадавший сейчас находится в РКБ в реанимационном отделении. У него резаная рана в верхней части челюсти. По словам врачей, состояние пациента остается стабильно тяжелым, однако опасений не вызывает. В ближайшее время его планируют перевести в отделение челюстно-лицевой хирургии. Кадры с места происшествия оказались в «Инстаграме». Видно, как пассажир и водитель выходят из салона. Мужчина в светлой куртке направляется к автомобилисту, бьет его в шею, после чего уходит, держа за руку ребенка. Правоохранители сейчас заняты поиском нападавшего.