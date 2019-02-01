Сегодня в Нижней Жемтале в частном доме по улице Ленина с признаками отравления обнаружили семью из пяти человек — 2019.02.07





Ребенок младше 2-х лет скончался, двое других детей — 6 и 10 лет — и их родители в бессознательном состоянии доставлены в больницы в Нальчике. Проверку по данному факту начало Управление Следственного комитета по республике. По предварительной версии, причиной трагедии стал угарный газ. Врачи первой городской больницы Нальчика и РДКБ сейчас делают все возможное, чтобы спасти пострадавших. По словам министра здравоохранения республики Марата Хубиева, который лично держит ситуацию на контроле, после сеанса барокамеры и других процедур шестилетний ребенок чувствует себя лучше. Глава семейства тоже уже дышит самостоятельно, в сознании и его супруга. Опасение вызывает состояние старшего мальчика. Он на аппарате искусственного дыхания. В случае экстренной необходимости у республиканских врачей есть возможность срочной консультации с профильным федеральным центром. Между тем, по сообщению компании «Газпром газораспределение Нальчик», в прихожей дома, где произошло ЧП, обнаружен отопительный котел, который установлен несанкционированно.