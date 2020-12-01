Сегодня в нашем эфире начнется показ республиканского новогоднего шоу для детей «Буратино-2021»





Республиканскую елку из-за коронавируса в этом году решили не проводить. Но без праздничного представления ребята не останутся. Федерация профсоюзов организовала запись новогоднего спектакля, в котором участвовали артисты Кабардино-Балкарии. Это и квест, и викторина, и развлекательное представление.

Помимо этого, будут организованы онлайн-конкурсы рисунков, стихов и песен. Родителям предложат разместить видеоролики с выступлениями детей в соцсетях. Победителям достанутся призы. Новогоднее шоу «Буратино-2021» покажут в региональном отрезке на телеканале «Россия» в период с 25 по 30 декабря и со 2 по 5 января. Начало в 17 часов 15 минут.