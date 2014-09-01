Сегодня в Нарткале Казбек Коков посетил Детскую школу искусств «Радуга»





Сегодня Казбек Коков посетил Детскую школу искусств «Радуга» в Нарткале . Здание, построенное в 1959-м, обновили в рамках госпрограммы «Развитие культуры». Заменили кровлю, напольное покрытие, укрепили стены и перекрытия, оснастили учреждение всем необходимым современным инвентарем. Также благоустроили территорию. Помимо этого, Глава республики проинспектировал ход строительных работ в Межрайонной многопрофильной больнице, где идет ремонт по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Здание было сдано в 1967-м. С этого периода капитальный ремонт был проведён один раз в левом крыле. Износ коммуникаций составляет почти 70%. Правое крыло не функционирует с 2012 года. Здесь после обновления планируют разместить поликлинику. Кроме того, будет развёрнуто рентгеновское отделение.