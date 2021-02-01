Сегодня в Нальчике вспоминали о тех, кто на себе испытал ужасы войны и сражался с фашизмом





Это блокадники, участники обороны Ленинграда, освобождения Нальчика и Сталинградской битвы. Митинг провели у Вечного огня. Поводом для встречи стали сразу три памятные даты: 77 годовщина полного снятия блокады Ленинграда, 78 лет с момента освобождения Нальчика от захватчиков и также 78 годовщина полного разгрома гитлеровских войск под Сталинградом. В митинге участвовали представители мэрии, погранслужбы, военкомата, общественники и юнармейцы. Собравшимся напомнили, что около 80 тысяч жителей Кабардино-Балкарии сражались на полях Великой Отечественной, 40 тысяч из них не вернулись домой. Десятки тысяч граждан содействовали фронту.

Мустафа Абдулаев добавил, что сегодня в Нальчике живут 38 участников Великой Отечественной, и состояние здоровья не позволяет им участвовать в митинге. Участники акции памяти возложил цветы к монументу погибшим в годы войны и здесь же провели минуту молчания.